La Corée du Nord tire trois missiles balistiques vers la mer de l'Est

La Corée du Nord tire trois missiles balistiques vers la mer de l'Est

La Corée du Nord a lancé samedi trois nouveaux missiles balistiques, au terme d'une année 2022 marquée par un nombre record de tirs de ce type et une montée... 31.12.2022, Sputnik Afrique

L'état-major interarmées sud-coréen a indiqué avoir détecté "trois missiles balistiques à courte portée lancés par la Corée du Nord dans la mer de l'Est", le nom coréen de la mer du Japon, vers 08H00 locales samedi (23H00 GMT vendredi). Lancés depuis le comté de Chunghwa, au sud de Pyongyang, les projectiles ont parcouru environ 350 km avant de tomber dans la mer.Les lancements de samedi interviennent cinq jours après l’incursion de cinq drones nord-coréens dans l'espace aérien du Sud, dont l'un a atteint le nord de la capitale Séoul. Malgré le déploiement d'avions de chasse et d'hélicoptères d'attaque pendant cinq heures, l'armée sud-coréenne a échoué à intercepter ces drones, ce qui a suscité de nombreuses critiques.Cette incursion aérienne, la première du genre en cinq ans, a été qualifiée d'"intolérable" par le Président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui a promis de faire comprendre à la Corée du Nord que "les provocations auront toujours de dures conséquences" pour elle. Jeudi, l'armée du Sud a effectué des exercices dans le but de renforcer sa défense anti-drone, selon l'état-major.Les nouveaux lancements de missiles ont eu lieu pendant la grande réunion annuelle du Parti des travailleurs au pouvoir en Corée du Nord.

avec AFP

