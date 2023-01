https://fr.sputniknews.africa/20230102/combien-dogives-nucleaires-possede-vraiment-la-coree-du-nord-1057489026.html

Combien d’ogives nucléaires possède vraiment la Corée du Nord?

Combien d’ogives nucléaires possède vraiment la Corée du Nord?

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé le pays à renforcer son arsenal nucléaire, mais les experts sont partagés sur le nombre d’ogives dont dispose... 02.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-02T19:03+0100

2023-01-02T19:03+0100

2023-01-02T19:38+0100

international

corée du nord

arsenal nucléaire

ogives nucléaires

missiles balistiques

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102395/79/1023957951_0:56:4561:2621_1920x0_80_0_0_cc32d176a7564b2e5b0e1c46f7776ee4.jpg

Une déclaration qui en inquiète plus d’un. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a souhaité une "augmentation exponentielle" de l’arsenal nucléaire du pays, lors d’une réunion du Parti des travailleurs.Le chef d’État a justifié cette nécessité par les "manœuvres militaires inquiétantes des États-Unis et d'autres forces hostiles".Mais jusqu’à aujourd’hui, les spécialistes s’interrogent sur le nombre exact d’ogives nucléaires que possède Pyongyang. Le Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) tablait en septembre sur 20 à 30 têtes. Il s’agit principalement d’ogives pour des missiles à courte et moyenne portée, précisait alors Matt Korda, responsable du Nuclear Notebook.La Corée du Nord en possède déjà 20, affirmait pour sa part l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), en juin. Le pays est par ailleurs en mesure de fabriquer 45 à 55 ogives à base d’uranium-235 ou de plutonium-239, ajoutait l’établissement.L’Institute for National Security Studies (INSS) voyait plus large en 2020, avançant une estimation de 15 à 60 ogives.Regain de tensionsCe 1er janvier, Kim Jong-un s’est par ailleurs fait photographier au cours de l’inspection d’un entrepôt contenant des missiles KN-23 et des missiles balistiques à moyenne portée Hwaseong-12. Des images que certains ont interprétées comme une menace, associées à ses propos sur l’arsenal nucléaire.La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques en cette fin d’année, ravivant les tensions dans la région, tant avec son voisin coréen qu’avec le Japon.

corée du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, corée du nord, arsenal nucléaire, ogives nucléaires, missiles balistiques