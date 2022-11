https://fr.sputniknews.africa/20221127/la-coree-du-nord-veut-devenir-la-plus-puissante-force-nucleaire-du-monde-1057098779.html

La Corée du Nord veut devenir la plus puissante force nucléaire du monde

Avec son nouveau missile balistique intercontinental, récemment testé, la Corée du Nord vise à acquérir le statut de détenteur de "la force stratégique la plus... 27.11.2022, Sputnik Afrique

La Corée du Nord, dotée de l'arme nucléaire, entend avoir "la plus puissante force stratégique du monde", a affirmé son dirigeant Kim Jong Un à l'occasion d'une cérémonie célébrant le lancement d'un nouveau missile intercontinental.Baptisée Hwasong-17, cette arme a été testée le 18 novembre, tombant dans les eaux au large du Japon.Le Hwasong-17 est "l'arme stratégique la plus forte du monde" et constitue "un magnifique bond en avant vers le développement de la technologie pour monter des ogives nucléaires sur des missiles balistiques", s'est enthousiasmé le dirigeant, cité dimanche par l'agence officielle nord-coréenne KCNA.M. Kim a récompensé par une série massive de promotions les militaires et scientifiques impliqués dans le développement du nouveau Hwasong-17, surnommé le "missile monstre" par les analystes militaires, capable d'atteindre le territoire continental des Etats-Unis. Les scientifiques, militaires et responsables de ce programme ont contribué au "but de construire la plus forte armée du monde", a-t-il ajouté.Le dirigeant a souligné, dans son ordre récompensant les participants au programme d'armement, que le développement d'une force nucléaire avait pour objet de "protéger de manière fiable la dignité et la souveraineté de l'Etat et du peuple".

avec AFP

avec AFP

