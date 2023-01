https://fr.sputniknews.africa/20230108/une-guerre-nucleaire-en-ukraine-washington-peut-pousser-betement-lescalade-jusquau-bout-1057540701.html

Une guerre nucléaire en Ukraine? Washington peut pousser "bêtement l'escalade jusqu'au bout"

Dans leurs efforts d’assurer la victoire à Kiev et d’éviter ainsi une "nouvelle défaite stratégique" comme en Afghanistan, les États-Unis risquent de faire... 08.01.2023, Sputnik Afrique

Compte tenu de la "rhétorique maximaliste" de Washington en faveur de la victoire de Kiev et des milliards de dollars dépensés pour l’aider militairement, les États-Unis pourraient poursuivre "bêtement l'escalade jusqu'au bout", si la Russie amène l'Ukraine au bord de la défaite, estime un ancien conseiller auprès de la CIA, James Rickard.Il souligne qu’il s’agit d’"une possibilité réaliste basée sur la logique de l'escalade" car l’administration Biden fera tout pour éviter une "nouvelle défaite stratégique" à l’instar de la débâcle en Afghanistan. Quant à la Russie, "Poutine ne reculera pas non plus et semble déterminé à sécuriser l'ensemble du littoral ukrainien, y compris le port stratégique d'Odessa".L’Ukraine perd la guerreAnalysant la situation sur la ligne de front, M.Rickard appelle à ne pas croire "la propagande incessante du gouvernement et des médias américains". D’après lui, l'Ukraine ne gagne pas la guerre, mais la perd complètement.L’expert met en garde contre l’habitude de penser la guerre en termes de territoire. Si la Russie a perdu au cours de l’opération spéciale certains des territoires qu’elle avait auparavant gagnés, cela ne signifie pas qu’elle est en train de perdre la guerre.Ainsi, les forces ukrainiennes qui se précipitaient pour occuper les territoires laissés par l’armée russe se sont ensuite fait massacrer par l'artillerie. L’analyste insiste sur le fait que, malgré les affirmations du gouvernement ukrainien, les meilleurs renseignements indiquent que la Russie inflige à l’Ukraine des pertes huit à dix fois supérieures à celles qu’elle subit.

