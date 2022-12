https://fr.sputniknews.africa/20221231/ces-cinq-lieux-ou-la-troisieme-guerre-mondiale-pourrait-se-declencher-1057470587.html

Ces cinq lieux où la Troisième Guerre mondiale pourrait se déclencher

Le conflit en Ukraine, qui implique d’une manière indirecte plusieurs autres pays, montre que le risque d’une Troisième Guerre mondiale ne doit pas être... 31.12.2022, Sputnik Afrique

Même si durant ces dix mois le conflit en Ukraine n’a pas dégénéré en nouvelle Guerre mondiale, le risque d’escalade persiste, écrit le site 19FortyFive qui place ce pays en premier lieu des zones à risques.UkraineD’après le média, Washington "n'a pas toutes les cartes en main" et "Kiev ou Moscou pourrait être prêt à accepter le risque d'un conflit plus large" capable de se muer en Troisième Guerre mondiale.TaïwanMalgré la crise du Covid-19 qui a fortement touché la population chinoise et apaisé pour quelque temps les inquiétudes autour de l’imminence d’une guerre entre Taïwan et la Chine, "il ne fait aucun doute que les tensions entre les deux pays restent importantes", souligne le média. La visite de Nancy Pelosi à Taipei en août et les exercices militaires chinois qui l’ont suivie le montrent bien.Cependant, comme dans le cas de l’Ukraine, les préparatifs aux actions militaires seraient visibles pour toutes les parties concernées. Un possible conflit dans la région "finirait par inclure les États-Unis et très probablement le Japon, et constituerait donc une guerre entre grandes puissances".Grèce-TurquieLe conflit en Ukraine a fait perdre de vue "une crise latente sur le flanc sud de l'Alliance", notamment entre la Turquie et la Grèce. Comme le rappelle 19FortyFive, les tensions entre ces deux membres de l’Otan se sont considérablement accrues en 2022n en grande partie à cause des explorations énergétiques en mer Égée.Le site souligne que tout combat entre la Turquie et la Grèce impliquerait immédiatement l'Otan. Pour le média, l’intervention de la Russie n’est également pas exclue.Deux CoréesL’autre région qui suscite de l’inquiétude est la péninsule coréenne. D’après 19FortyFive, au cours des derniers mois, les tensions entre Séoul et Pyongyang n'ont cessé de croître. Les provocations nord-coréennes suscitent chaque fois des réponses rhétoriques agressives de la part de la Corée du Sud.Ces tensions ne sont pas nouvelles, mais si la guerre éclate elle pourrait rapidement devenir plus destructrice que le conflit en Ukraine souligne le média, car "les armes conventionnelles et nucléaires feront des ravages dans les deux camps"Chine-IndeFinalement, le média appelle à ne pas oublier les tensions entre l’Inde et la Chine autour du territoire de l'Aksai Chin, une région montagneuse située dans le nord-ouest du plateau tibétain.Pour le moment, les deux pays n’ont pas réussi à trouver un moyen de résoudre le conflit. Une tentative de le faire par voie militaire pourrait ouvrir la porte à un conflit beaucoup plus vaste et destructeur, prévient 19FortyFive.

