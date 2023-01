https://fr.sputniknews.africa/20230131/en-afrique-paris-doit-passer-par-une-autre-voie-selon-le-petit-fils-de-charles-de-gaulle-1057772702.html

En Afrique, Paris "doit passer par une autre voie", selon le petit-fils de Charles de Gaulle

31.01.2023

La France devrait modifier son approche envers les pays africains, a déclaré Pierre de Gaulle, petit-fils de l’ancien Président et général français, dans un entretien accordé à Sputnik.Entre-temps, c’est "aux États africains de choisir librement leurs partenaires".À ce sujet, Pierre de Gaulle a mis en valeur "la volonté occidentale de créer des blocs", voire l’intention américaine de "créer un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest". Une approche "contraire à une solution diplomatique".Le petit-fils du Président de Gaulle est également revenu sur le célèbre discours de Soljenitsyne à Harvard en 1978 lorsqu’il avait signalé "une certaine arrogance et un sentiment manifesté de supériorité de l'Occident vis-à-vis du continent africain".Le rôle de la France en UkraineSur la question du conflit russo-ukrainien, il a estimé qu’Emmanuel Macron devrait contribuer à sa régularisation:Entre-temps, l’ex-Président français, François Hollande, a avoué fin décembre que les accords de Minsk conclus en 2015 pour apaiser la situation au Donbass n’avaient pour but que de donner à Kiev le temps de se renforcer. Ces accords ont été signés par la France, l’Allemagne, l’Ukraine et la Russie.Les mêmes aveux ont été faits par l’ex-chancelière allemande Angela Merkel et l'ex-Président ukrainien Piotr Porochenko.M.Macron effectue lui aussi des démarches visant à améliorer les capacités militaires de l’Ukraine. À part de plusieurs livraisons d’armes dont une promesse de chars lourds, Paris envisage de produire des obus de 155 mm, conjointement avec l’Australie, et de les fournir à l’armée ukrainienne.

