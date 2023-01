https://fr.sputniknews.africa/20230131/pierre-de-gaulles-a-sputnik-museler-certains-medias-ne-va-pas-dans-le-sens-de-la-democratie-1057770127.html

Pierre de Gaulle à Sputnik: "museler certains médias ne va pas dans le sens de la démocratie"

Dans une interview à Sputnik Afrique, le petit-fils du général de Gaulle, Pierre, a dénoncé la fermeture par les autorités françaises des médias russes dont... 31.01.2023, Sputnik Afrique

"La France est un pays fondamentalement démocratique et toutes les voix doivent pouvoir s'exprimer quel que soit le sens, quelle que soit leur opinion", a déclaré à Sputnik Pierre de Gaulle, en commentant les représailles visant les médias russes comme Sputnik et RT France.D'après lui, "c'est aux Français, c'est au peuple de choisir" si tel ou tel média doit pouvoir diffuser ou non dans le pays.De l’avis de M.de Gaulle, "l'opinion publique doit prendre conscience des enjeux" pour que la situation change.L’homme s’est d’ailleurs félicité de la possibilité de dire la vérité sur les réseaux sociaux.Des médias russes bloquésLe 21 janvier la chaîne RT France a dû arrêter sa diffusion après que les autorités ont gelé ses comptes. La chaîne Telegram et le compte Odysee de Sputnik Afrique tout comme son site sont également bloqués pour les utilisateurs.Plus tôt, le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié d'"éphémères" les déclarations "tonitruantes" de Paris sur la liberté d'expression en France. La diplomatie russe a souligné que Paris échouerait à faire de même en Afrique.

