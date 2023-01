https://fr.sputniknews.africa/20230131/il-faut-denoncer-la-mauvaise-perception-que-loccident-a-de-la-russie-estime-pierre-de-gaulle-1057771260.html

Il faut "dénoncer les fausses vérités" de l'Occident sur la Russie, estime Pierre de Gaulle

Interrogé par Sputnik Afrique, le petit-fils du général de Gaulle, Pierre, a pointé l’importance de "dénoncer les fausses vérités et la mauvaise perception que... 31.01.2023, Sputnik Afrique

Pour atteindre la paix, il est nécessaire de dénoncer les désinformations et la mauvaise perception de l’Occident sur la Russie, a estimé Pierre de Gaulle, petit-fils du célèbre général, dans une interview accordée à Sputnik Afrique.Selon lui, "la paix passe par ce travail de rapprochement, d'apprentissage et de connaissance. Et il faut aussi dénoncer les fausses vérités et la mauvaise perception que l'Occident a de la Russie".Manque de symboles de l’amitié franco-russeInterrogé sur le manque d’un symbole de l’alliance franco-russe aujourd’hui, il a mis en valeur l’importance de se souvenir de l'escadrille Normandie-Niémen qui combattait les nazis aux côtés des Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale:D’après lui, "c’est "notre destin commun", et "un symbole d'amitié qu'il faut garder à l’exemple".Et d’ajouter: "On doit rappeler aux générations futures que, comme ce qui a été annoncé ici, c'est une mauvaise information, une mauvaise connaissance de l'histoire".

