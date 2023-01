https://fr.sputniknews.africa/20230131/accords-de-minsk-les-aveux-de-kiev-et-de-lue-confirment-lexactitude-de-loperation-speciale-1057771597.html

Accords de Minsk: les aveux de Kiev et de l'UE "confirment l'exactitude de l’opération spéciale"

Le Président russe "a agi correctement en lançant l’opération spéciale", a déclaré ce 31 janvier le porte-parole du Kremlin en réagissant aux aveux de Kiev et... 31.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-31T11:11+0100

2023-01-31T11:11+0100

2023-01-31T11:43+0100

L'ex-Président ukrainien Piotr Porochenko, l’ex-chancelière allemande Angela Merkel et l’ex-Président français François Hollande ont confirmé que pour leurs pays, les accords de Minsk étaient "un paravent" pour se préparer à un scénario de force dans le Donbass. C’est ce qu’a déclaré ce 31 janvier le porte-parole du Kremlin .Il a ajouté que cela "souligne une fois de plus" que Vladimir Poutine "a agi correctement en décidant de lancer l’opération militaire spéciale".Huit ans pour renforcer l’arméeSuite à ces accords, Kiev a réussi à renforcer son armée, avait récemment déclaré l'ancien Président ukrainien Porochenko dans un documentaire de la BBC.Début décembre, Angela Merkel avait confié à l'hebdomadaire allemand Die Zeit que les accords de Minsk avaient été une tentative de "donner du temps à l'Ukraine" pour que le pays puisse se renforcer.Un peu plus tard, fin décembre, François Hollande avait confirmé au journal anglais Kiev Independent que Paris et Berlin voulaient aider l’Ukraine à se renforcer face à la Russie.

