https://fr.sputniknews.africa/20230130/la-souverainete-alimentaire-en-afrique-est-plombee-par-des-entreprises-occidentales-1057759921.html

La souveraineté alimentaire en Afrique est plombée par des entreprises occidentales

La souveraineté alimentaire en Afrique est plombée par des entreprises occidentales

En dépit de son indépendance politique depuis les années 1960, l’Afrique n’est toujours pas souveraine dans le secteur alimentaire, a estimé le Premier... 30.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-30T17:55+0100

2023-01-30T17:55+0100

2023-01-30T17:55+0100

afrique

russie

alimentation

céréales

agriculture

sécurité

autonomie

indépendance

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103317/95/1033179582_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8c23509f4bd9998c43e3a043bf7b3322.jpg

En Afrique, l’autonomie en matière économique est sapée en raison de la présence de nombreuses entreprises occidentales, a indiqué Demba Moussa Dembélé, chercher-économiste sénégalais, dans une interview accordée à Sputnik.Malgré la souveraineté obtenue depuis plus de 60 ans des pays du continent, les relations économiques avec les anciens colonisateurs restent souvent les mêmes:Largement présentes en Afrique, les multinationales "cherchent avant tout à exploiter les ressources africaines et à faire le maximum de profit sur le dos des peuples africains". Elles visent à "rendre l’Afrique plus dépendante pour sa nourriture ce qui est contraire au but recherché par le Sommet de Dakar".De leur côté, l'institut panafricain pour la Citoyenneté, la Consommation et le Développement en Afrique (Cicodev) et l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) luttent aussi pour "la souveraineté alimentaire du continent, basée surtout sur l’agriculture biologique ou agro-écologie", poursuit M. Dembélé.Selon ces organisations, il est nécessaire de valoriser les cultures locales, comme le niébé, le mil, le sorgho, pour sortir de la dépendance de céréales importées, poursuit le chercheur. Il convient également de promouvoir l’agriculture familiale susceptible "de nourrir l’Afrique et même d’exporter de la nourriture", conclut-il.Une éventuelle contribution de MoscouLa Russie pourrait venir en aide au continent pour améliorer sa situation alimentaire. Les parties pourraient renforcer leur coopération dans ce secteur, notamment grâce au Sommet Russie-Afrique qui est prévu cette année, a ajouté l’économiste.Programmée pour juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, la 2e édition du sommet Russie-Afrique devrait amener leurs relations vers de nouveaux horizons, notait le chef de la diplomatie russe lors de sa visite officielle en Afrique du Sud fin janvier. L’événement devrait être également couronné par la signature d’accords concrets significatifs entre les parties.

afrique

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, russie, alimentation, céréales, agriculture, sécurité, autonomie, indépendance