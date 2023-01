Un nouvel ordre mondial "plus juste et équitable" pourrait se créer suite au sommet Russie-Afrique

https://fr.sputniknews.africa/20230124/un-nouvel-ordre-mondial-plus-juste-et-equitable-pourrait-se-creer-suite-au-sommet-russie-afrique-1057696243.html

La Russie et les pays d’Afrique pourraient, lors du prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet, s’entendre sur la réalisation de projets concrets dans divers domaines, a estimé Ivan Lochkarev, expert de l’Institut d’études internationales auprès de l'université russe des relations internationales MGIMO, dans un entretien accordé à Sputnik.Ce partenariat pourrait s’élargir du domaine de ressources naturelles et de leur traitement à l’implantation de sites de production et scientifiques russes en Afrique -sur les technologies russes, les innovations dans les sphères de la communication et de l’espace, tout comme sur la santé, selon le spécialiste.Création d’un nouveau mondeComme la Russie a l’intention de rendre l’ordre mondial "plus juste et équitable", elle compte "unir les pays de la majorité mondiale" et non pas ceux de l’Occident, poursuit-il.Une telle interaction russo-africaine, que ce soit dans les cadres du sommet à venir ou d’un travail quotidien, pourrait aboutir à "la formation d’une majorité mondiale stable", indique M.Lochkarev.Ces "nouveaux horizons" ont été évoqués le 23 janvier par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa visite officielle en Afrique du Sud, premier pays de sa nouvelle tournée sur le continent.Dialogue étroit entre la Russie et l’Afrique du SudInterrogé au sujet des raisons pour lesquelles Moscou a choisi Pretoria pour lancer cette série de visites, le chercheur a estimé que ce pays "rest[ait] un acteur important dans les institutions de l’Union africaine". C’est notamment l’Afrique du Sud qui "a longtemps formé les lignes de développement de l’Union africaine et d’intégration du continent".Elle est aussi l’un des plus grands partenaires commerciaux parmi les pays subsahariens, détaille-t-il. "Sur fond de lancement de la zone de libre-échange en Afrique, il est très important de faire le point (…) avec ce pays".De plus, l’Afrique du Sud assure la présidence des BRICS depuis janvier 2023 pour 12 mois. Ce groupe comprend le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, alors que l’Algérie, l’Argentine et l’Iran, ont déjà déposé leur candidature d’adhésion.Enfin, la Russie, l’Afrique du Sud et la Chine organiseront en février des manœuvres navales, dont la tenue devrait devenir annuelle, selon les attentes de Pretoria.

