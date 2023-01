https://fr.sputniknews.africa/20230122/lafrique-du-sud-attend-poutine-au-sommet-des-brics-1057668978.html

L’Afrique du Sud attend Poutine au sommet des BRICS

À la tête de la présidence tournante des BRICS, l’Afrique du Sud attend le Président russe pour le sommet du groupe. Concernant le sommet Russie-Afrique, qui... 22.01.2023, Sputnik Afrique

L’Afrique du Sud enverra à Vladimir Poutine une invitation à se rendre au sommet des BRICS, a déclaré à Sputnik Mzuvukile Jeff Maqetuka, ambassadeur sud-africain en Russie."Maintenant, cela dépendra de Poutine et du Kremlin [s'il viendra, ndlr], mais nous lui enverrons certainement une invitation et nous l'attendrons", a déclaré le diplomate.Le Président russe bénéficie d’une popularité palpable en Afrique du Sud, selon l’ambassadeur:Fixé pour août, l’événement sera le premier sommet des BRICS en présentiel après deux années en visioconférence à cause de l’épidémie du Covid.Le groupeLes BRICS regroupent le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Nombre d’autres pays, comme l’Algérie, l’Argentine et l’Iran, ont déjà déposé leur candidature, tandis que l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Égypte ont annoncé leur intérêt.L’Afrique du Sud assure la présidence tournante du groupe depuis janvier 2023 pour 12 mois. La ville hôte du futur sommet n’a pas encore été définie, a fait savoir Mzuvukile Jeff Maqetuka, plusieurs candidatures sont considérées: Johannesburg, Le Cap, Durban ou Pretoria.L’Afrique du Sud au sommet Russie-AfriqueEt vice-versa, le Président sud-africain a déjà confirmé sa présence au sommet Russie-Afrique qui aura lieu en juillet à Saint-Pétersbourg."Le Président Ramaphosa a déjà reçu une invitation et l’a acceptée […]. C’est le premier pas", a annoncé l’ambassadeur.Plus tôt cette semaine, la ministre sud-africaine des Relations internationales a déclaré "que le deuxième sommet Russie-Afrique sera une réunion importante, au cours de laquelle l’Afrique du Sud devrait jouer un rôle".Tous les dirigeants du continent africain ont été invités à participer à la deuxième édition du sommet.

