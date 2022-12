https://fr.sputniknews.africa/20221223/les-africains-ne-savent-pas-ou-est-le-donbass-lambassadeur-du-kenya-a-moscou-repond-a-borrell-1057363780.html

Les Africains ne savent pas où est le Donbass? L’ambassadeur du Kenya à Moscou répond à Borrell

Au Kenya, les gens savent où se trouvent la Russie et "cela ne leur pose aucun problème", a expliqué à Sputnik l’ambassadeur Benson Ogutu, commentant les... 23.12.2022, Sputnik Afrique

Si Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’Union européenne, juge que les Africains ignorent où se trouve le Donbass et qui est Vladimir Poutine, c’est "son opinion à lui", car au Kenya, les gens connaissent très bien la Russie, a déclaré à Sputnik l’ambassadeur kényan à Moscou, Benson Ogutu.Borrell sur les AfricainsLe 8 décembre, M.Borrell a fait référence aux jeunes de Bamako montrés sur les chaînes de télévision avec une affiche sur laquelle était écrit: "Poutine, tu as sauvé le Donbass, maintenant tu vas nous sauver".Selon le chef de la diplomatie européenne, ces gens "ne savent même pas où se trouve le Donbass et qui est Vladimir Poutine".Réagissant à ces propos, la porte-parole de la diplomatie russe a appelé M.Borrell à ne pas "mesurer les gens à son aune". De son côté, Vladimir Poutine a souligné que les Africains étaient bien informés sur la Russie et connaissaient son rôle lors de la libération des peuples du continent du colonialisme.

