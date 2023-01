https://fr.sputniknews.africa/20230117/moscou-est-un-tel-ami-lafrique-du-sud-participera-au-prochain-sommet-russie-afrique-1057626316.html

Moscou "est un tel ami": l'Afrique du Sud participera au prochain sommet Russie-Afrique

Moscou "est un tel ami": l’Afrique du Sud participera au prochain sommet Russie-Afrique

Pretoria répondra favorablement à l'invitation de Moscou pour participer au second sommet Russie-Afrique, a affirmé à Sputnik la ministre sud-africaine des... 17.01.2023

Les relations entre Moscou et Pretoria sont toujours au beau fixe et l’Afrique du Sud compte bien se rendre au second sommet Russie-Afrique. Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales, l’a confirmé à Sputnik, soulignant que la Russie était considérée comme un pays ami.Le sommet Russie-Afrique se tiendra à l’été 2023. Des invitations ont été lancées à tous les dirigeants du continent, Moscou ne voulant fermer la porte à personne, à l’inverse de Washington qui se montre parfois très sélectif vis-à-vis des pays africains. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et le Soudan avaient ainsi été snobés lors de la dernière édition États-Unis-Afrique.Relation entre Moscou et PretoriaL’Afrique du Sud continue d’entretenir de bonnes relations avec la Russie, dans un contexte international pourtant tendu. Pretoria refuse notamment d’emboîter le pas à l’Occident concernant les sanctions économiques contre Moscou.Fin octobre, un yacht russe a ainsi pu mouiller dans les eaux territoriales sud-africaines, les autorités annonçant n’avoir "aucune obligation légale de respecter les sanctions imposées par les États-Unis et l'UE" sur ce genre de bateaux.Pretoria a par ailleurs tenu tête à Washington dans la récente affaire du navire Lady R. À cette occasion, l’Afrique du Sud a dénoncé les pressions américaines sur les pays d’Afrique entretenant des relations avec Moscou.La Russie côtoie par ailleurs l’Afrique du Sud au sein des BRICS, dont Pretoria vient de prendre la présidence tournante avec l’intention de porter la voix de tous les pays africains.

