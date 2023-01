https://fr.sputniknews.africa/20230122/lafrique-du-sud-envisage-de-tenir-annuellement-des-manuvres-navals-avec-la-russie-et-la-chine-1057670394.html

L’Afrique du Sud envisage de tenir annuellement des manœuvres navals avec la Russie et la Chine

L’Afrique du Sud envisage de tenir annuellement des manœuvres navals avec la Russie et la Chine

Malgré les critiques formulées par certains pays, l’Afrique du Sud envisage de réitérer en 2024 les exercices conjoints avec les marines russe et chinoise qui... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T11:34+0100

2023-01-22T11:34+0100

2023-01-22T11:34+0100

afrique du sud

russie

chine

exercices militaires

exercices navals

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104193/38/1041933887_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_4b547685ef593c1a77b2fcf6e758a86b.jpg

Les manœuvres maritimes de l’Afrique de Sud, de la Russie et de la Chine qui se dérouleront dans l’océan Indien entre le 17 et 27 février doivent "démontrer les capacités des trois États dans le domaine naval", a expliqué à Sputnik, Mzuvukile Jeff Maqetuka, ambassadeur sud-africain en Russie. L’homme a souligné qu’il s’agit d’un processus annuel.D’après lui, l’importance de ces exercices éclipse toutes les critiques qui ont pu être formulées par certains pays.La ministre de la Défense sud-africaine Thandi Modise avait dénoncé auparavant la "pression injustifiée" que les autorités américaines exercent sur les pays d'Afrique qui gardent contact avec le Kremlin.Exercices tripartitesLes manœuvres "Opération Mosi", ce qui signifie fumée, auront lieu au large de Durban, le plus grand port d'Afrique australe, et de Richards Bay à quelque 180 km plus au nord. Elles engageront plus de 350 militaires sud-africains "de plusieurs services et divisions" aux côtés de "leurs homologues russes et chinois dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles", a déclaré la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF).Il s’agit des deuxièmes exercices navals tripartites pour les pays en question. La première fois, leurs marins s’étaient entraînés fin novembre 2019.

afrique du sud

russie

chine

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du sud, russie, chine, exercices militaires, exercices navals, états-unis