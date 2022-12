https://fr.sputniknews.africa/20221201/cacao-il-faut-que-les-multinationales-comprennent-quon-nest-plus-au-temps-de-lesclavage-1057141101.html

Cacao: "Il faut que les multinationales comprennent qu’on n’est plus au temps de l’esclavage"

Les producteurs africains de cacao se révoltent contre les multinationales. Dans le même temps, Bruxelles a menacé les pays producteurs de cacao de ne plus... 01.12.2022, Sputnik Afrique

Cacao: «Il faut que les multinationales comprennent qu’on n’est plus au temps de l’esclavage» Les producteurs africains de cacao se révoltent contre les multinationales. Dans le même temps, Bruxelles a menacé les pays producteurs de cacao de ne plus avoir accès au marché européen. Le président de la Chambre de commerce ivoiro-russe décrypte les dessous de ce bras de fer dans Zone de Contact.

La question du blé et des engrais russes pour l’Afrique cache un autre dossier sur lequel le continent africain se bat avec l’Occident. La Côte d’Ivoire et le Ghana ont posé un ultimatum afin que les grandes firmes internationales paient les primes qu’elles ont promises aux producteurs. Pour le président de la Chambre de commerce et d’industrie ivoiro-russe Henri Doué Tai, le moment est venu pour le continent africain de prendre les choses en main.Interrogé sur les conséquences pour les multinationales en cas de non-respect de leurs engagements vis-à-vis des producteurs, M.Doué Tai a appelé à couper les ponts avec ces firmes internationales.En cas de rupture des liens économiques avec l’Europe et les États-Unis, il s’est montré confiant. M.Doué Tai a rappelé qu’il n’y avait pas que l’Occident qui mangeait du chocolat. De nombreux autres pays sont intéressés pour acheter du cacao, dont la Russie, la Chine, les pays de l’Asie, de l’Amérique latine.Pour plus de détails, écoutez le podcast de Zone de Contact!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

