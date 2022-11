https://fr.sputniknews.africa/20221126/il-ny-a-pas-que-loccident-qui-mange-du-chocolat-quels-debouches-pour-le-cacao-africain-1057092262.html

"Il n’y a pas que l’Occident qui mange du chocolat": quels débouchés pour le cacao africain?

"Il n’y a pas que l’Occident qui mange du chocolat": quels débouchés pour le cacao africain?

Les plus grands producteurs de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana, peuvent se réorienter vers d’autres marchés, comme la Russie et la Chine en cas d’impasse... 26.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-26T12:41+0100

2022-11-26T12:41+0100

2022-11-26T12:41+0100

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

ghana

cacao

multinationales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1045231571_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_75517dc82136a65f4e49d2953358c0ab.jpg

Tandis que la Côte d'Ivoire et le Ghana accusent les multinationales du cacao de ne pas payer les primes à leurs producteurs de cacao, ces pays pourraint trouver d’autres débouchés, considère le président de la chambre de commerce et d’industrie ivoiro-russe, dans un entretien à Sputnik."À nos chefs d’État de réfléchir et de réorienter nos affaires", remarque-t-il.Il a particulièrement mis en valeur un partenariat renforcé russo-africain: "La Russie doit s’ouvrir à l’Afrique", afin de s’unir avec les 54 Etats du continent "pour le rapport économique, commercial, industriel".Pour sortir de l’impasseEntre-temps, les producteurs de cacao doivent prendre "les choses en main" dans leur relation avec les multinationales et déterminer eux-mêmes le prix des matières premières, insiste le président de la chambre de commerce et d’industrie. D’après lui, actuellement, les pays africains font "tout pour industrialiser nos pays pour éviter ces malentendus".Il n’exclut pas d’ailleurs des mesures fortes envers les multinationales: "Il faut couper le cordon ombilical. Il faut couper les liens économiques. Il faut interdire l’achat de cacao, l’exportation pour les acheteurs européens et américains".L’ultimatumLes deux pays africains, qui assurent près de 60% de la production mondiale de fèves de cacao, reprochent aux industriels leurs réticences à payer le différentiel de revenu décent, une prime à l’achat conçue pour protéger les faibles revenus des cacaoculteurs, que les géants du chocolat s’étaient engagés à verser lors d’un accord conclu en 2019.Dans un premier temps, ils ont donné aux industriels jusqu'au 20 novembre pour respecter leurs engagements, menaçant "d'interdire l'accès aux plantations pour effectuer des prévisions des récoltes" et de "suspendre les programmes de durabilité".Récemment, ils ont repoussé l'ultimatum adressé aux multinationales du cacao. La date butoir fixée initialement à fin novembre a été reportée de quatre mois, les deux pays ont accepté de poursuivre les négociations dans le but d’améliorer les conditions de vie des millions de planteurs.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

ghana

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, côte d'ivoire, ghana, cacao, multinationales