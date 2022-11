https://fr.sputniknews.africa/20221121/cacao-la-cote-divoire-et-le-ghana-notent-des-efforts-chez-certains-industriels-1057049201.html

Cacao: la Côte d'Ivoire et le Ghana notent des "efforts" chez certains industriels

Les organismes nationaux de gestion des filières cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont "noté les efforts consentis par certaines entreprises et leur volonté de trouver de concert des solutions pour une production durable du cacao qui place les producteurs au coeur de cette stratégie".Un ultimatum sur le cacaoDepuis plusieurs semaines, la Côte d'Ivoire et le Ghana reprochaient aux chocolatiers de ne pas payer le différentiel de revenu décent (DRD), une prime de 400 dollars (390 euros) par tonne, instaurée en 2019 pour assurer un revenu décent aux cultivateurs. Ils ont donné aux industriels jusqu'au 20 novembre pour respecter leurs engagements, menaçant "d'interdire l'accès aux plantations pour effectuer des prévisions des récoltes" et de "suspendre les programmes de durabilité".Ces derniers visent notamment à lutter contre la déforestation et le travail des enfants permettent aux industriels de faire valoir que leur chocolat est issu d'une production durable, critère souvent privilégié par le consommateur. Ce 21 novembre, les pays producteurs ont annoncé poursuivre les discussions et la constitution d'"un groupe de travail d'experts" qui devra fournir des "recommandations d'ici la fin du premier trimestre de l'année 2023 pour trouver des solutions durables".Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a espéré qu'un "compromis intelligent" sera trouvé. À l'heure actuelle, environ un quart du cacao ivoirien est transformé sur place. Le cacao de Côte d'Ivoire, qui représente 45% de la production mondiale, compte pour 14% du PIB national et nourrit 24% de la population de ce pays d'environ 27 millions d'habitants. De nombreuses familles agricoles font toujours face à une pauvreté persistante avec moins d'un dollar par jour, une situation qui est l'un des facteurs contribuant au travail des enfants dans les plantations de cacao.

