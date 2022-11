https://fr.sputniknews.africa/20221110/la-cote-divoire-et-le-ghana-lancent-un-ultimatum-aux-multinationales-du-cacao-1056775225.html

La Côte d'Ivoire et le Ghana lancent un ultimatum aux multinationales du cacao

La Côte d'Ivoire et le Ghana lancent un ultimatum aux multinationales du cacao

Le tandem Côte d’Ivoire-Ghana, assurant plus de 60% de l’approvisionnement mondial en cacao, continue de demander une hausse des revenus des agriculteurs. En... 10.11.2022, Sputnik Afrique

La bataille autour du cacao continue. Après avoir boycotté fin octobre le sommet de l’industrie à Bruxelles, la Côte d’Ivoire et le Ghana ont fixé une condition aux multinationales acheteuses. Ces dernières doivent s'engager à payer la totalité du "différentiel de revenu décent" (DRD). Il s’agit d’une prime de 400 dollars par tonne, en plus du cours du cacao.Pas de cacao durable, pas d’accès aux plantationsLes deux organismes précisent s’être entretenus avec plusieurs acteurs majeurs de la filière, dont Mondelez ou Barry Callebaut.Ensemble les deux principaux producteurs mondiaux de cacao fixent la date butoir du 20 novembre pour mettre en œuvre le processus de paiement de cette prime. En cas de non-respect du délai, le Conseil du café-cacao et le COCOBOD recommandent aux producteurs de mettre fin aux programmes de production d’un cacao durable, ainsi que d’interdire l’accès aux plantations, nécessaire pour la prévision des récoltes.

