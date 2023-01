Un joueur marocain signe avec l’Olympique de Marseille – vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20230129/un-joueur-marocain-signe-avec-lolympique-de-marseille--video-1057749150.html

Suivi de près par une grande équipe européenne, un international marocain a finalement déposé ses valises dans le sud de la France, précisément à l’Olympique... 29.01.2023, Sputnik Afrique

Azzedine Ounahi, international marocain de 22 ans, a signé un contrat de quatre ans et demi avec le club de football de Marseille, a annoncé l’Olympique de Marseille sur son site officiel.Selon le portail Transfermarkt, le montant du transfert s’élève à plus de huit millions de dollars.En décembre, le quotidien sportif national espagnol, le FC Barcelone aurait eu l’intention de faire signer la pépite marocaine, à la place d’Ilkay Gundogan, milieu de terrain du club de Manchester City.Le parcours du jeune lionDemi-finaliste de la Coupe du Monde 2022, Azzedine Ounahi est né à Casablanca au Maroc le 19 avril 2000. Il y est d’abord formé de 2010 à 2018 avant de rejoindre le club du RC Strasbourg en France, pour ensuite évoluer sous les couleurs de l’US Avranches.En 2021, il file au SCO d’Angers pour ses débuts en Ligue 1, où il fait une belle saison presque complète avec 32 matchs.Avec une aisance technique couplée à un gros volume de jeu, lui permettant de créer le danger par ses courses et ses dribbles, il est repéré et sélectionné par Walid Regragui. Il a déjà joué 17 matchs avec la sélection nationale et marqué deux buts.M.Azzedine a participé aux sept matchs de son équipe à la Coupe du monde.

