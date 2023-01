https://fr.sputniknews.africa/20230105/walid-regragui-elu-meilleur-entraineur-dafrique-aux-africa-dor-2022-1057513042.html

Walid Regragui élu meilleur entraîneur d'Afrique aux Africa d'Or 2022

Walid Regragui élu meilleur entraîneur d’Afrique aux Africa d’Or 2022

05.01.2023

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/05/1057512890_0:130:3073:1858_1920x0_80_0_0_39cdb6cca4486d0abd90aa6be4471b17.jpg

Walid Regragui, 47 ans, qui a mené l’équipe du Maroc aux demi-finales du Mondial, est le meilleur entraîneur d’Afrique en 2022 avec 44,42% des voix, dans un sondage effectué par le site d’actualités sportives africaines Foot Africa.Un parcours mémorableLa sélection du Maroc, dirigée par M.Regragui, a éliminé plusieurs grandes nations du football au Mondial 2022. Elle a notamment battu la Belgique en phase de poules, l’Espagne et le Portugal en huitième et quart de finale.Elle est ainsi devenue la première équipe africaine et arabe de l’histoire à atteindre les demi-finales de Coupe de monde. Les lions de l’Atlas sont tombés les armes à la main face à la France en demi-finale avec un score de 2-0.Le sélectionneur marocain avait déjà été élu meilleur entraîneur du Mondial 2022 par le magazine britannique The Atlantic. Africa d’or 2022Les Africa d’or récompensent plusieurs autres catégories, entre autres, le meilleur joueur africain de l’année, le meilleur joueur évoluant en Afrique, la révélation africaine de l’année, le meilleur joueur sénégalais de l’année et le meilleur joueur camerounais de l’année.Le milieu central marocain Azzedine Ounahi, qui évolue dans le club français Angers SCO, a gagné dans la catégorie Révélation africaine de l’année.Le champion d’Afrique marocain Zouhair El Moutaraji (Wydad Casablanca), qui est aussi vainqueur de la Ligue des Champions CAF 2022, et le deuxième meilleur buteur de la LdC CAF 2022 (avec 5 buts), et a été désigné meilleur joueur évoluant en Afrique.L’ailier Sadio Mané, qui progresse au Bayern Munich en Allemagne, a été élu meilleur joueur africain et meilleur joueur sénégalais de l’année 2022.L'attaquant Vincent Aboubakar, rejoint par Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, est, quant à lui, le meilleur joueur camerounais de l’année 2022.

