Transfert de F-16 à Kiev: une demande qui pourrait être acceptée, selon Politico

La demande de Kiev pour des avions militaires est soutenue par certains militaires américains. Ils promeuvent cette idée au niveau du Pentagone, indique... 29.01.2023, Sputnik Afrique

Un groupe de responsables militaires américains tente de convaincre le Pentagone de transmettre des avions de chasse F-16 à l’Ukraine, indique Politico en se référant à ses propres sources.C’est justement après avoir reçu le feu vert pour la livraison de chars modernes Leopard 2 que le Président ukrainien a exigé auprès de l’Otan des chasseurs et des missiles de longue portée. Ces discussions se déroulent sur fond de préparation d’une nouvelle offensive par Kiev, prévue au printemps, souligne le média américain.Cela pourrait prendre des "semaines" aux États-Unis pour trancher sur des livraisons de leurs propres aéronefs ou approuver la réexportation de F-16 d'autres pays, selon une autre source citée par Politico. Même si aucune décision n’a encore été prise, les hauts gradés, auteurs de cette initiative, estiment qu’elle devrait être acceptée.L'Ukraine veut des chasseurs modernes - des F-16 ou des F-15 de l'US Air Force, ou leurs équivalents européens, le Tornado allemand ou le Gripen suédois. Des dizaines d'avions plus modernes pourraient être disponibles au cours de l'année prochaine alors que des pays comme la Finlande, l'Allemagne et les Pays-Bas passeraient aux chasseurs F-35 américains, poursuit le média.Par exemple, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, Wopke Hoekstra, a déclaré en janvier que son cabinet envisagerait de fournir des F-16, si Kiev en faisait la demande. Mais les États-Unis doivent approuver le transfert.Toujours selon le média, Kiev a déjà dressé une liste comprenant une cinquantaine de pilotes, prêts à suivre une formation de trois mois. Beaucoup d’entre eux se sont déjà entraînés avec des Américains avant le début du conflit russo-ukrainien, note Politico.Nouvelles livraisons occidentalesAprès des mois d’hésitations, Berlin a finalement annoncé fin janvier qu’il fournirait à l'Ukraine 14 chars Leopard 2. D’autres pays sont également autorisés à réexporter ces chars vers l’Ukraine.Outre les chars et la formation de militaires, le paquet d’aide allemand à l’Ukraine comprendra des munitions, l’entretien technique des systèmes et un support logistique.Washington a aussi l’intention de fournir à Kiev 31 chars lourds Abrams. La France a également annoncé sa volonté de transmettre ses chars AMX-10, alors que le Royaume-Uni – ses Challenger 2.

