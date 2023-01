https://fr.sputniknews.africa/20230129/largentine-refuse-de-livrer-des-armes-a-lukraine-1057747554.html

L’Argentine refuse de livrer des armes à l’Ukraine

Buenos Aires ne prévoit pas de fournir des armes ni à Kiev ni à personne d’autre, a déclaré le Président argentin, face au chancelier allemand qui avait... 29.01.2023, Sputnik Afrique

Le Président argentin a assuré que son pays n'envisageait pas de fournir une quelconque aide militaire à l’Ukraine, lors d’une conférence de presse tenue à Buenos Aires avec le chancelier allemand, Olaf Scholz.Ce refus de l’Argentine intervient au plus fort des annonces de nouvelles livraisons d’armes occidentales à Kiev.Le chef de l’État a fait aussi part de son inquiétude quant à la manière d’aborder la situation en Ukraine. Cependant, il a refusé de commenter "les décisions prises par d’autres pays".Auparavant, le dirigeant argentin avait déclaré dans une interview au journal brésilien Folha qu’il maintenait une communication constante avec son homologue russe, Vladimir Poutine, et avait promis une table pour des négociations de paix.D’autres pays opposés aux livraisons d’armes à KievLe journal Folha, a en outre indiqué cette semaine que le Président brésilien Luiz Inácio da Silva avait refusé une demande de Berlin de fournir des munitions pour les chars Leopard, l’expliquant par le désir du Brésil de maintenir sa neutralité.Le Président du Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, est un autre dirigeant latino-américain qui s'est prononcé contre l'envoi d'armes à l'Ukraine. Il a prôné la neutralité des pays qui ne sont pas impliqués dans le conflit.L’Occident autorise la livraison de charsAprès des mois d’hésitations, Berlin a finalement annoncé fin janvier qu’il fournirait à l'Ukraine 14 chars Leopard 2. D’autres pays sont également autorisés à réexporter ces chars vers l’Ukraine.Outre les chars et la formation de militaires, le paquet de l’aide allemande à l’Ukraine comprendra des munitions, l’entretien technique des systèmes et un support logistique.Washington a aussi l’intention de fournir à Kiev 31 chars lourds Abrams. La France a également annoncé sa volonté de transmettre ses chars AMX-10, et le Royaume-Uni – ses Challenger 2.À peine après avoir reçu le feu vert pour les chars, Volodymyr Zelensky a exigé la fourniture d’avions militaires de l’Otan et de missiles de longue portée.Avertissements russesAvant, la Russie avait envoyé aux pays de l’Otan une note de protestation en ce qui concernait les livraisons d’armements à l’Ukraine. Le chef de la diplomatie russe notait que toute marchandise qui contient des armes à destination de l’Ukraine constituera "une cible légitime" pour la Russie. Moscou a aussi mis en garde l’Otan qui "jouait [ainsi] avec le feu".De son côté, le Kremlin soulignait que le gonflement de l’Ukraine en armements ne contribuait pas aux succès des pourparlers russo-ukrainiens et n’aurait qu’un effet négatif.

