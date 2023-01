https://fr.sputniknews.africa/20230127/borrell-veut-que-lafrique-du-sud-persuade-la-russie-de-mettre-fin-au-conflit-en-ukraine-1057731099.html

Borrell veut que l’Afrique du Sud persuade la Russie de mettre fin au conflit en Ukraine

De plus en plus inaudible sur le dossier ukrainien, l’Europe semble prête à jouer sur tous les leviers diplomatiques pour influencer Moscou. Josep Borrell a ainsi incité l’Afrique du Sud à jouer les intermédiaires avec la Russie. Le chef de la diplomatie européenne espère que les bonnes relations entre les deux pays pourront faire pencher la balance.Le haut responsable a cependant affirmé que Bruxelles respectait la position de l’Afrique du Sud, qui cultive la neutralité et n’a pas, pour l’heure, pris de sanctions contre Moscou.L’Afrique du Sud continue d’entretenir de bonnes relations avec la Russie. Le pays a notamment accepté de participer au prochain sommet Russie-Afrique, qui aura lieu fin juillet. "La Russie est un tel ami que je ne peux pas imaginer que nous ne participions pas", avait d’ailleurs déclaré Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales, au sujet de cette rencontre.L’Afrique du Sud participera par ailleurs à des exercices navals avec la Chine et la Russie courant février.Les Africains et le DonbassJosep Borrell semble avoir mis de l’eau dans son vin au sujet de l’Afrique et de la Russie. Début décembre, le responsable avait en effet créé la polémique en reprochant à des militants maliens pro-russes de ne même pas savoir où se trouvait le Donbass et qui était Vladimir Poutine.Des propos d’un rare mépris qui avaient été dénoncés par Moscou. Le Président russe avait affirmé que les Africains savaient très bien ce qu’était la Russie, où elle se trouvait et connaissait le rôle qu’elle avait pu jouer dans la lutte contre le colonialisme.L’Afrique est le théâtre d’une intense activité diplomatique en ce début d’année. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères est ainsi en visite sur le continent depuis le 23 janvier. Josep Borrell et Janet Yellen, secrétaire américaine au Trésor ont mis leurs pas dans les siens. Moscou s’est d’ailleurs récément étonné que ces trois déplacements coïncident si bien.

