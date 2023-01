Est-ce un hasard si la secrétaire au Trésor US se rue vers l’Afrique, où se trouve Lavrov?

https://fr.sputniknews.africa/20230126/est-ce-un-hasard-si-la-secretaire-au-tresor-us-se-rue-vers-lafrique-ou-se-trouve-lavrov-1057720435.html

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a répondu via Telegram à l’écrivain Anatoli Nesmian. Il avait reproché au ministre russe des Affaires étrangères de s’être rendu au cours de sa tournée africaine au royaume d’Eswatini, le 154e pays au monde en termes de population.La diplomate a rappelé que la population d’Estonie est même moindre (158e place au monde).Yellen et Borrell en AfriqueElle a ensuite recommandé aux critiques de réfléchir à la question de savoir "si le déplacement de la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen en Afrique, dans le sillage de Lavrov, est fortuit".Cela concerne d’ailleurs le Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères Josep Borrell qui effectue une visite en Afrique du Sud et au Botswana du 26 au 29 janvier.L’ambassadrice des États-Unis aux Nations unies Linda Thomas-Greenfield est, elle aussi, tentée par l’Afrique. Le 25 janvier, elle s’est rendue au Ghana et visitera ensuite le Mozambique et le Kenya.Lundi 23 janvier, Sergueï Lavrov a entamé sa tournée par une visite de l’Afrique du Sud. Il s’est ensuite rendu en Eswatini et en Angola, avant d’arriver ce jeudi 26 janvier en Érythrée.

