Lavrov en Eswatini: "Vous avez une maison loin de chez vous", lui lance une ministre

Lavrov en Eswatini: "Vous avez une maison loin de chez vous", lui lance une ministre

Le chef de la diplomatie russe, qui effectue une tournée en Afrique, a reçu une invitation de son homologue d’Eswatini à revenir visiter le pays comme... 24.01.2023, Sputnik Afrique

Thuli Dladla, ministre des Affaires étrangères du Royaume d’Eswatini, a souhaité que son homologue russe Sergueï Lavrov en visite officielle, revienne en touriste pour voir une autre facette de ce beau royaume."Nous sommes certains que si vous parvenez à revenir dans notre pays en tant que touriste, vous pourrez en tomber amoureux et vous trouverez une nouvelle maison loin de chez vous", a-t-elle déclaré.Visite officielleM.Lavrov est arrivé en Eswatini le 24 janvier, en provenance d'Afrique du Sud, dans le cadre d'une tournée en Afrique subsaharienne.Le chef de la diplomatie russe s'est également entretenu à Mbabane, la capitale du royaume, avec Kleopas Dlamini, Premier ministre, et le prince Sikalo Dlamini, ministre par intérim de la Défense nationale et de la sécurité.Anciennement appelé Royaume du Swaziland jusqu'en 2018, le Royaume d'Eswatini est l'un des plus petits États du continent africain. Il a comme pays limitrophes l'Afrique du Sud au sud, à l'ouest et au nord et le Mozambique à l'est.

