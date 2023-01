https://fr.sputniknews.africa/20230124/le-ministre-russe-serguei-lavrov-en-visite-officielle-en-eswatini---video-1057691151.html

Le ministre russe Sergueï Lavrov en visite officielle en Eswatini - vidéo

En visite officielle en Afrique, le ministre russe des Affaires étrangères se trouve en ce 24 janvier en Eswatini, après s’être rendu à Pretoria où il a tenu... 24.01.2023, Sputnik Afrique

Dans le cadre de sa tournée en Afrique, Sergueï Lavrov est arrivé pour la première fois, le 23 janvier au soir, en Eswatini après avoir visité la capitale sud-africaine Pretoria.Le chef de la diplomatie russe doit s'y entretenir avec la ministre des Affaires étrangères, Thuli Dladla, le ministre par intérim de la Défense nationale et de la Sécurité, le prince Sicalo Dlamini, et le Premier ministre, Cleopas Dlamini, dans la capitale Mbabane.L’un des plus petits États africainsLe royaume d'Eswatini est l'un des plus petits États du continent africain, connu jusqu'en 2018 sous le nom de Royaume du Swaziland. Au sud, à l'ouest et au nord, il est bordé par l'Afrique du Sud et par le Mozambique à l'est.

