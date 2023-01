https://fr.sputniknews.africa/20230123/afrique-du-sud-lavrov-commente-des-reactions-mitigees-sur-les-prochains-exercices-tripartites-1057687698.html

Afrique du Sud: Lavrov commente des "réactions mitigées" sur les prochains exercices tripartites

En visite en Afrique du Sud, le chef de la diplomatie russe a déclaré ne pas comprendre pourquoi les prochains exercices navals russes avec des partenaires... 23.01.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères a exprimé son étonnement quant aux préoccupations de certains pays sur les manœuvres navales de l’Afrique de Sud, de la Russie et de la Chine qui doivent se dérouler dans l’océan Indien entre le 17 et 27 février.Le ministre a d’ailleurs supposé qu’il s’agissait peut-être des États-Unis, car "des collègues américains pensent qui sont les seuls à pouvoir mener des exercices dans le monde entier".Des exercices transparentsIl a noté le caractère transparent des exercices, carles partenaires chinois et sud-africains ont ainsi fourni toutes les informations nécessaires.Quant à Naledi Pandor, elle a noté que tous les pays avaient le droit de mener des exercices avec leurs partenaires.Washington préoccupéAuparavant, David Feldmann, porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Pretoria, en Afrique du Sud, a déclaré que les États-Unis ont appris "avec l’inquiétude" des informations sur les exercices conjoints sur fond de la situation en Ukraine. Le diplomate américain a alors appelé l'Afrique du Sud à coopérer "militairement avec d'autres démocraties".

