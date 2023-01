https://fr.sputniknews.africa/20230119/lafrique-du-sud-accueillera-en-fevrier-des-exercices-avec-les-marines-russe-et-chinoise-1057645912.html

L’Afrique du Sud accueillera en février des exercices avec les marines russe et chinoise

"Nous cherchons à tirer profit du partenariat avec les pays qui disposent d’un haut niveau de compétences et de matériel". Pretoria a annoncé l’organisation... 19.01.2023, Sputnik Afrique

L'armée sud-africaine a confirmé dans un communiqué des exercices conjoints avec les marines chinoise et russe entre les 17 et 27 février.Les manœuvres "Opération Mosi", ce qui signifie fumée, auront lieu au large de Durban, le plus grand port d'Afrique australe, et de Richards Bay à quelque 180 km plus au nord.Ces manœuvres engageront plus de 350 militaires sud-africains "de plusieurs services et divisions" aux côtés de "leurs homologues russes et chinois dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles", a déclaré la Force de défense nationale sud-africaine (SANDF).Une idée soutenue par la cheffe de la diplomatieL’idée de tels exercices a été saluée par la ministre sud-africaine des Relations internationales Naledi Pandor.

