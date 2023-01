https://fr.sputniknews.africa/20230122/ravitailler-les-zones-precaires-du-burkina-des-transporteurs-reclameraient-des-millions-1057675829.html

Ravitailler les zones précaires du Burkina: des transporteurs réclameraient des millions

Ravitailler les zones précaires du Burkina: des transporteurs réclameraient des millions

Vous avez dit appel au patriotisme ou esprit de solidarité? Que nenni! En effet, Au Burkina, certains transporteurs réclameraient quelques millions pour mettre... 22.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-22T18:49+0100

2023-01-22T18:49+0100

2023-01-22T18:49+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

transports

patriotisme

solidarité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104176/78/1041767804_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_3be7d50ad5dc9532f6944e70c7012e6f.jpg

Deux millions de francs CFA (soit environ 3.310 dollars) serait le montant qui aurait été réclamé par des transporteurs burkinabés pour mettre leurs camions à la disposition de l’armée, afin d’acheminer les vivres vers les zones précaires, relate ce dimanche 22 janvier, l’Agence d’information du Burkina.Le colonel-major David Kabré, chef d’État-major général des armées (CEMGA), avait demandé, le 17 janvier, à toutes les personnes de bonne volonté de mettre, gratuitement ou à prix social, des camions avec conducteurs à la disposition des Forces armées nationales.Ces véhicules sont requis pour transporter des vivres et des denrées de première nécessité aux populations dans les zones à risques.Des zones ciblées par des attaques terroristesLes attaques terroristes sont fréquentes au pays des Hommes intègres, notamment dans le nord de l’État. Elles entraînent des pertes en vie humaine (une trentaine de morts en janvier), des enlèvements (une cinquantaine de femmes enlevées les 12 et 13 janvier) et de massifs déplacements (plus d’un million dénombré en novembre 2021). Les populations de ces zones ciblées sont en manquent de denrées alimentaires.Après son investiture, lors de son premier discours officiel, le capitaine Ibrahim Traoré avait assuré que le Burkina pouvait gagner face aux terroristes. À cet effet, le gouvernement burkinabé et Moscou s’apprêtent à créer une feuille de route pour combattre le terrorisme.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, transports, patriotisme, solidarité