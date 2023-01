https://fr.sputniknews.africa/20230120/une-trentaine-de-morts-dans-une-serie-dattaques-terroristes-au-burkina-faso-1057657414.html

Une trentaine de morts dans une série d'attaques terroristes au Burkina Faso

Une trentaine de civils, dont une quinzaine de supplétifs de l'armée, ont été tués au Burkina Faso lors de quatre attaques distinctes, dans la moitié nord du... 20.01.2023, Sputnik Afrique

Selon plusieurs sources sécuritaires, une première attaque a visé jeudi un poste avancé des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils de l'armée à Rakoegtenga, une ville située dans la province de Bam (nord). Six d'entre eux sont morts ainsi qu'une femme, selon des médias. Plus à l'ouest, dans la province de Nayala, une "embuscade" a eu lieu "contre un convoi escorté par des militaires et des VDP sur l'axe Siena-Saran". Une dizaine d'autres VDP et un civil sont tombés dans cette deuxième attaque. Deux autres incidents liés à des groupes armés djihadistes ont été enregistrés jeudi, selon d'autres sources sécuritaires. Dans la province du Sanmatenga (centre-nord) une équipe mixte composée de militaires et de VDP a été "prise à partie" à Zincko, indique l'une d'elles. Enfin, dans la soirée, plus au sud, des hommes armés ont fait incursion dans la ville de Sanaba, dans la province des Banwa, tuant huit civils.

