https://fr.sputniknews.africa/20230113/lutte-contre-le-terrorisme-au-burkina-on-va-voir-ce-que-la-russie-pourrait-apporter-1057576831.html

Lutte contre le terrorisme au Burkina: "On va voir ce que la Russie pourrait apporter"

Lutte contre le terrorisme au Burkina: "On va voir ce que la Russie pourrait apporter"

La Russie et le Burkina Faso s’apprêtent à créer une feuille de route pour combattre le terrorisme dans ce pays africain, a déclaré l’ambassadeur russe à... 13.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-13T09:59+0100

2023-01-13T09:59+0100

2023-01-13T09:59+0100

burkina faso

russie

terrorisme

économie

partenariat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/1e/1057454568_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_1892e4d70932647b0a0b28fd82c7b519.jpg

Ouagadougou et Moscou s’engagent à "élaborer une feuille de route" de leur partenariat visant à combattre le terrorisme au Burkina Faso, a indiqué l’ambassadeur russe dans ce pays du Sahel.Cette déclaration a été faite à l’issue de son entretien avec le Premier ministre Apollinaire Kyélem de Tambèla. À Ouagadougou, le diplomate a également rencontré plusieurs membres du gouvernement burkinabé.L’ambassadeur russe et M.Kyélem de Tambèla ont aussi discuté des possibilités de formalisation d’une coopération technique et économique entre les deux pays. Il a assuré que son pays était prêt à soutenir Ouagadougou dans l’acquisition de technologies émergentes et à établir les modalités d’une coopération économique.Cette rencontre a eu lieu dans le contexte du cap porté vers l’élargissement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le chef du gouvernement burkinabé a appelé en décembre dernier au renforcement des relations entre la Russie et son pays. Il a invité Moscou à participer à la lutte antidjihadiste et contre la crise alimentaire.

burkina faso

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, russie, terrorisme, économie, partenariat