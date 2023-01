https://fr.sputniknews.africa/20230105/lutte-antiterroriste-le-soutien-de-la-russie-au-mali-et-a-la-centrafrique-est-un-cas-decole-1057506746.html

Lutte antiterroriste: le soutien de la Russie au Mali et à la Centrafrique est un "cas d'école"

Ces dernières années, la Russie a prouvé l'efficacité de son soutien politique et militaire au Mali et à la Centrafrique, estime auprès de Sputnik Afrique le... 05.01.2023, Sputnik Afrique

Le Mali et la Centrafrique ont pu surmonter leurs profondes crises politiques et stabiliser la situation sécuritaire grâce au soutien politique et militaire de Moscou, analyse auprès de Sputnik Afrique Souleyman Amzat, consultant international en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, président du Mouvement Patriotique de la Jeunesse Panafricaine et de l'ONG Afrique Sans Frontières.Ce spécialiste béninois en sécurité évoque le soutien que la Russie accorde au Mali ces dernières années. Résultat, "aujourd'hui, le Mali a reconstitué son armée, reconstitué son équipement. Aujourd'hui, le Mali passe pour être la première puissance de feu sous-régionale. C'est pour vous dire à quel point l'appui de la Fédération de Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme reste quand même un cas d'école!", développe-t-il.Quant à la République centrafricaine, d’après Souleyman Amzat, ce pays qui "était déchiré, déchiqueté jusque dans la capitale" a maintenant réussi "à reconquérir la quasi-totalité du territoire", après l’arrivée au pouvoir du Président actuel Faustin-Archange Touadéra et suite à l'appui russe.Au passage, l’expert pointe la France qui a "lamentablement échoué dans le cadre de la lutte contre le terrorisme" sur le continent africain.En général, l’URSS, et la Russie son successeur, a joué un rôle important dans l’émergence des États africains indépendants:Le Sahel "va être le cimetière pour ces terroristes"D’après Souleyman Amzat, derrière le problème du terrorisme se cachent les enjeux géopolitiques des pays occidentaux, qui visent à déstabiliser l’Afrique et à obtenir un accès à ses ressources naturelles. De plus, il y voit un lien avec un bras de fer armé qui, depuis plus de 10 mois, oppose la Russie et les pays occidentaux en Ukraine:Il exprime néanmoins son optimisme quant au règlement du problème du terrorisme sur le continent africain, le Sahel "va être un cimetière pour ces terroristes", d’après lui. "Les pays comme l'Algérie, des pays aujourd'hui, comme le Mali et même le Sénégal (qui est aujourd'hui dans une turbulence politique), la Mauritanie et le Burkina Faso, qui se réveillent, et d'autres pays comme la Guinée du colonel Mamady Doumbouya sont des États qui ne se laisseront pas faire!", conclut-il.

