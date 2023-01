https://fr.sputniknews.africa/20230115/au-moins-50-femmes-enlevees-par-des-terroristes-presumes-dans-le-nord-du-burkina-faso-1057603102.html

Au moins 50 femmes enlevées par des terroristes présumés dans le nord du Burkina Faso

Au moins 50 femmes enlevées par des terroristes présumés dans le nord du Burkina Faso

En deux jours, des terroristes présumés ont enlevés une cinquantaine de femmes dans le nord du Burkina Faso. L'armée et ses supplétifs civils ont effectué des... 15.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-15T17:57+0100

2023-01-15T17:57+0100

2023-01-15T18:15+0100

burkina faso

enlèvement

femmes

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/06/18/1045783716_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_99b10b3b201305c56f9351f5e6adc6e2.jpg

Une bonne cinquantaine de femmes ont été enlevées les 12 et 13 janvier par des terroristes présumés, à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué des responsables locaux et des habitants de cette localité. Selon le témoignage de plusieurs d'entre eux, un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé à une dizaine de kilomètres au sud-est d'Arbinda et un autre d'une vingtaine le lendemain au nord de cette commune. Certaines ont pu s'échapper et regagné leur village pour témoigner. "Les femmes se sont regroupées pour aller cueillir des feuilles et des fruits sauvages en brousse parce qu'il n'y a plus rien à manger", a indiqué l'un des habitants, précisant qu'elles étaient parties avec leurs charrettes dans la journée de jeudi. "Le jeudi soir, ne les voyant pas revenir, nous avons pensé que leurs charrettes avaient eu un problème. Mais trois rescapées sont revenues nous dire ce qui s'est passé", a précisé un autre. Selon lui, le lendemain, à huit kilomètres au nord d'Arbinda, une vingtaine de femmes qui n'étaient pas informées du premier enlèvement, ont été à leur tour victimes d'un rapt. Selon des responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements, l'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone, sans succès. La commune d'Arbinda se situe dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, une zone sous blocus de groupes terroristes et qui est difficilement ravitaillée en vivres. Près d'un million de personnes vivent actuellement dans des zones sous blocus, dans le nord ou l'est du pays, selon les Nations unies. Le Burkina Faso, en particulier dans sa moitié nord, est confronté depuis 2015 à la multiplication des attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda* et à Daech*. Elles ont fait des milliers de morts et au moins deux millions de déplacés.* Organisation terroriste interdite en Russie

burkina faso

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

burkina faso, enlèvement, femmes, afrique subsaharienne