https://fr.sputniknews.africa/20230120/des-burkinabes-manifestent-contre-la-presence-francaise-a-ouagadougou-1057658020.html

Des Burkinabés manifestent contre la présence française à Ouagadougou

Des Burkinabés manifestent contre la présence française à Ouagadougou

Des manifestants ont envahi les rues d’Ouagadougou pour demander le départ de l’ambassadeur français et le retrait des forces armées. Ce genre de rassemblement... 20.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-20T21:12+0100

2023-01-20T21:12+0100

2023-01-20T21:13+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

manifestation

ouagadougou

présence militaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/1e/1057454568_0:317:3072:2045_1920x0_80_0_0_1892e4d70932647b0a0b28fd82c7b519.jpg

Nouvelles manifestation de ras-le-bol à Ouagadougou, où des centaines de protestataires sont descendus dans la rue, pour protester contre la présence française au Burkina. Des banderoles clamant "France dégage!", ou "Dehors les diplomates pyromanes" ont été brandies. Quelques drapeaux russes étaient également de sortie.Le rassemblement était organisé notamment à l’instigation du Collectif des leaders panafricains (CLP). Les manifestants exigeaient en particulier le départ de l’ambassadeur français, Luc Hallade, et la fermeture de la base militaire à Kamboinsin, où sont installés 400 membres des forces spéciales. La suspension des émissions de Radio France Internationale (RFI) a également été évoquée.Paris sous pressionDepuis plusieurs semaines, de semblables manifestations secouent le Burkina Faso. Début octobre, des protestataires avaient même saccagé deux sites de l’Institut français d’Ouagadougou, entraînant leurs fermetures temporaires.Face à cette contestation, Paris pourrait être forcée de faire des concessions. Le départ des militaires français serait "plus que jamais à l’étude", estimait Le Monde début janvier. Un possible retrait pourrait avoir lieu en février, selon le quotidien français.Même refrain pour l’ambassadeur Luc Hallade, qui voit la pression monter de plus en plus sur ses épaules. Au-delà des manifestations, plusieurs officiels burkinabés auraient aussi demandé sa démission, rapportait il y a peu Radio Omega.Le Burkina continue par ailleurs d’être en proie à l’insécurité et à la menace terroriste. Mi-janvier, une cinquantaine de femmes avaient encore été enlevées dans le nord du pays.

afrique subsaharienne

burkina faso

ouagadougou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, manifestation, ouagadougou, présence militaire