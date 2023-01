https://fr.sputniknews.africa/20230107/le-depart-des-militaires-francais-du-burkina-faso-serait-a-letude-1057529872.html

Le départ des militaires français du Burkina-Faso serait à l’étude

Le départ des militaires français du Burkina-Faso serait à l’étude

Les autorités burkinabè n’ont pas encore répondu à Paris concernant le statut des forces spéciales françaises déployées dans leur pays depuis 2011. Il n’est... 07.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-07T18:07+0100

2023-01-07T18:07+0100

2023-01-07T18:08+0100

burkina faso

ibrahim traoré

france

militaires

afrique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103060/36/1030603678_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_dc18bad8c0c2a0d513cf8197d472aceb.jpg

La présence militaire française au Burkina Faso risque de se terminer en février, si Paris ne s’entend pas avec les autorités burkinabè, affirme Le Monde, qui se réfère à la lettre Africa Intelligence du jeudi 5 janvier.Le quotidien constate ainsi que le départ des forces spéciales françaises, présentes depuis 2011, "est plus que jamais à l’étude".Cependant, le cabinet du ministre des Armées Sébastien Lecornu, assure que le départ "n’est pas acté". D’après le journal, Paris est toujours en attente de réponse des autorités du pays concernant la présence des forces spéciales françaises dans une base aérienne à Ouagadougou.Fin novembre, l'ambassadeur de France au Burkina Faso, Luc Hallade, avait transmis aux autorités du pays des propositions de "reformatage et de nouvelles modalités de coopération". Les effectifs français –autour de 400 personnes– "resteront ici tant que les autorités [du Burkina, ndlr] le souhaiteront, mais sous un format adapté, plus restreint, certainement avec une plus grande implication avec les forces spéciales burkinabè", avait alors déclaré le diplomate.Le Monde précise pourtant que le retrait ou le redimensionnement de ces forces "serait lié aux discussions autour de la future loi de programmation militaire et à une nouvelle feuille de route pour l’Afrique, pilotée à l’Élysée".Le sentiment antifrançais au Burkina FasoDepuis la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, le sentiment antifrançais s'est accru dans cette ancienne colonie.Mi-décembre, les autorités burkinabés ont procédé à l’expulsion de deux citoyens français accusés "d’activité d’espionnage". Puis, le 23 décembre, elles ont déclaré persona non grata la coordinatrice résidente des Nations unies au Burkina Faso, Barbara Manzi.Début janvier, les autorités de la transition ont demandé à la France de rappeler son ambassadeur accrédité dans le pays, Luc Hallade.

burkina faso

france

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

burkina faso, ibrahim traoré, france, militaires, afrique