L’Institut français ferme ses deux sites au Burkina Faso

Les turbulences antifrançaises au Burkina Faso, qui se sont notamment traduites par des actes de vandalisme et de saccage des deux sites de l’Institut... 06.10.2022, Sputnik Afrique

L’Institut français a annoncé mercredi 5 octobre la fermeture de ses bureaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.L’institution a fait savoir que "de nouvelles informations" seraient communiquées "dans les meilleurs délais".Les services de l’ambassade française également fermés Mercredi soir, l’ambassade de France au Burkina Faso a également annoncé la fermeture de ses services. La raison est la même que dans le cas de l’Institut français: les actes de vandalisme et de saccage de samedi.Paris condamneSamedi 1er octobre en fin d’après-midi deux institutions françaises ont été ciblées par des manifestants pendant les événements liés au coup d’État au Burkina Faso. Un incendie s’est déclaré devant l’ambassade de France et l’Institut français à Ouagadougou, un autre devant l’Institut français à Bobo-Dioulasso.Les violences ont été condamnées par Paris qui avait exhorté ses ressortissants à "rester chez eux jusqu’à nouvel ordre".Ces attaques "sont le fait de manifestants hostiles, manipulés par une campagne de désinformation à notre encontre", a déclaré la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères Anne-Claire Legendre.Moscou compte sur le retour à l’ordre constitutionnelLe Kremlin s’est dit favorable à la normalisation de la situation au Burkina Faso le plus rapidement possible.La diplomatie russe a exprimé les mêmes souhaits et a appelé les politiciens burkinabés à faire preuve de retenue pour maintenir la sécurité. Elle espère que les nouvelles autorités opteront pour le retour dans les meilleurs délais à l’ordre constitutionnel.

