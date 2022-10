https://fr.sputniknews.africa/20221003/le-kremlin-reagit-au-coup-detat-au-burkina-faso-1056382357.html

Le Kremlin réagit au coup d’État au Burkina-Faso

La Russie espère le retour "de l'ordre" dans les plus brefs délais après le coup d'État.Le Kremlin souhaite également "qu’il soit possible d’assurer l’ordre total dans ce pays et que tout revienne le plus rapidement possible dans le cadre de la légitimité".Le ministère russe des Affaires étrangères a exprimé les mêmes souhaits. Il a appelé tous politiciens de ce pays à faire preuve de retenue pour maintenir la sécurité. Enfin, la diplomatie russe compte sur le fait que les nouvelles autorités du pays opteront pour le retour le plus rapide possible vers l’ordre constitutionnel.Crise militaro-politiqueLa confusion règne au Burkina Faso depuis le 30 septembre quand, entouré de militaires, le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, s’est proclamé nouveau chef de l’État.Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui a pris le pouvoir en janvier 2021, a finalement accepté de démissionner le 2 octobre, après deux jours de tensions marquées par des manifestations. Selon l'Agence d'information du Burkina (AIB), il a posé sept conditions pour assurer son retrait. D’après RFI, il est parti au Togo.Pendant 3 jours, plusieurs manifestations antifrançaises ont eu lieu dans le pays, réclamant le départ de Paul-Henri Damiba, la fin de la présence militaire française au Sahel et une coopération militaire avec la Russie.

