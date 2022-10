https://fr.sputniknews.africa/20221002/lemprise-francaise-au-burkina-faso-serait-reduite-suppose-un-ex-ambassadeur-russe-dans-le-pays-1056376562.html

L’emprise française au Burkina Faso serait réduite, suppose un ex-ambassadeur russe dans le pays

L’emprise française au Burkina Faso serait réduite, suppose un ex-ambassadeur russe dans le pays

L’influence de Paris au Burkina Faso serait limitée suite à l’arrivée au pouvoir des militaires, pronostique un ex-ambassadeur soviétique et russe. Et... 02.10.2022, Sputnik Afrique

2022-10-02T19:13+0200

2022-10-02T19:13+0200

2022-10-02T19:13+0200

afrique subsaharienne

burkina faso

france

influence

russie

crise

militaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1056366484_0:0:2835:1594_1920x0_80_0_0_70789762ed29c6b25c0550044c819b09.jpg

Avec les militaires au pouvoir au Burkina Faso, la France risque de perdre son emprise dans le pays, confie à Sputnik un ancien ambassadeur soviétique et russe à Ouagadougou, Evguéni Korendiassov.M.Korendiassov met en avant que l’armée jouit d’une grande confiance parmi la population en Afrique, car elle protège réellement les intérêts nationaux, contrairement aux élites politiques et d’affaires "corrompues", qui sont fortement influencées par des anciennes métropoles.Pour l’ex-ambassadeur, il est évident que sans son emprise en Afrique, la France "perd son aura de puissance mondiale". C’est pourquoi "les Français se battent farouchement pour maintenir leur influence dans leurs anciennes colonies", constate-t-il.Privé de son influence sur le continent africain, l’Hexagone serait "inconcevable comme grande puissance", conclut Evguéni Korendiassov.Crise militaro-politiqueLe Burkina Faso traverse une nouvelle crise militaro-politique. Le 30 septembre au soir, des militaires ont pris la parole sur la chaîne nationale burkinabé pour annoncer le limogeage du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, et proclamer le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans, nouveau chef d’État.À Ouagadougou, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté, réclamant le départ de Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui était en fonction depuis le 31 janvier 2022, la fin de la présence militaire française au Sahel et une coopération militaire avec la Russie.Le 1er octobre, sur les réseaux sociaux, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a appelé à "revenir à la raison". Le même jour, Paris a démenti les informations selon lesquelles le lieutenant-colonel déchu se cachait dans une base militaire française du pays.Ce dimanche 2 octobre, RFI a indiqué que M.Damiba avait accepté de démissionner et quitté le Burkina Faso pour le Togo.

afrique subsaharienne

burkina faso

france

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, france, influence, russie, crise, militaires