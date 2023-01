https://fr.sputniknews.africa/20230119/une-manifestation-contre-la-force-est-africaine-durement-dispersee-au-congo-1057647610.html

Une manifestation contre la force est-africaine durement dispersée au Congo

Au Congo, la police a durement réprimé un rassemblement demandant le retrait de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC). Des journalistes... 19.01.2023, Sputnik Afrique

La force régionale envoyée par la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) pour combattre les groupes armés au Congo ne fait pas l’unanimité. Des manifestants sont ainsi descendus dans la rue à Goma, où est installé l’état-major de ces troupes.Les protestataires ont demandé le retrait de la force régionale. Des banderoles ont été brandies, clamant "Halte à l’EAC!" ou "Nous allons nous prendre en charge" ou encore "Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) resteront les seules forces de défense du peuple congolais".Le cortège s’est cependant heurté à un barrage de police et des tensions ont eu lieu. Les forces de l’ordre ont dû faire usage de lacrymogènes pour disperser les manifestants.Une réaction policière plutôt dure puisque trois journalistes ont été blessés, dont un travaillant pour le média POLITICO.CD.Deux autres journalistes ont été interpellés et ont passé quatre heures au commissariat, a affirmé sur Twitter Tuver Wundi, représentant de l’ONG Journalistes en danger, partenaire des Reporters Sans frontières (RSF).Crise congolaiseLa force régionale de l’EAC a été déployée en République démocratique du Congo en décembre. Elle est placée sous commandement kenyan et est censé contenir les groupes armés, notamment le M23 à l’œuvre dans la région du Nord-Kivu.La lutte contre le M23 a par ailleurs ravivé les tensions entre le Congo et son voisin rwandais, accusé de soutenir le mouvement rebelle. Le groupe armé a récemment perdu du terrain et des négociations sont en cours pour tenter de mettre fin aux hostilités.

