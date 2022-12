https://fr.sputniknews.africa/20221222/le-rwanda-reagit-aux-accusations-de-soutien-au-groupe-arme-m23-attaquant-lest-de-la-rdc-1057355570.html

Le Rwanda réagit aux accusations de soutien au groupe armé M23 attaquant l’est de la RDC

Le Rwanda réagit aux accusations de soutien au groupe armé M23 attaquant l’est de la RDC

Le gouvernement rwandais a réagi dans un communiqué à ceux qui l’accusent d’aider le groupe armé M23 qui sévit dans l'est de la RDC.Le 19 décembre, la France a "condamné le soutien que le Rwanda apporte aux rebelles du M23". Plus tôt, les États-Unis et l’UE l’avaient également décrié.Le 6 décembre, le ministère rwandais des Affaires étrangères avait déjà dénoncé "l'approche erronée [...] de la communauté internationale " concernant la situation en RDC.Le M23 ("Mouvement du 23 mars") est une rébellion majoritairement tutsi qui a repris les armes fin 2021 et conquis de larges territoires au nord de Goma, la capitale provinciale du Nord-Kivu en RDC. Le 7 décembre, le groupe a annoncé un retrait des territoires occupés et sa volonté d’engager le dialogue avec les autorités congolaises et les forces africaines régionales.

