Conflit en RDC: le M23 se dit prêt à se désengager de ses territoires dans l’est

Le groupe armé M23, qui mène une offensive dans l’est du Congo, a annoncé un retrait des territoires occupés et sa volonté d’engager un dialogue avec les... 07.12.2022, Sputnik Afrique

Un tournant majeur dans le conflit qui oppose le groupe rebelle M23 et les autorités de la République démocratique du Congo (RDC): le mouvement s'est déclaré prêt à mettre fin aux hostilités dans l'est du pays.Le mouvement affirme également être "prêt à commencer à se désengager et à se retirer [des territoires occupés], même s’il n’a pas été représenté au sommet [de Louanda où le cessez-le-feu a été décidé]".Long conflitFin octobre, ce groupe armé a lancé une énième offensive dans l’est de la RDC, après avoir repris les armes en fin d’année dernière. Actuellement, les rebelles contrôlent probablement plusieurs postes douaniers à la frontière avec l’Ouganda.Le 25 novembre un cessez-le-feu avec les forces armées congolaises est entré en vigueur. Il a été décidé au sommet de Luanda. Le M23 a pointé son absence aux discussions.Récemment, les autorités congolaises ont accusé le M23 d’avoir tué environ 300 civils le 29 novembre dans un village de l'est du pays, Kishishe, tout cela malgré le cessez-le feu. Le M23 a contesté ce bilan en admettant la mort de huit civils dans ce village, touchés par des "balles perdues".Dans le communiqué, le mouvement demande des entrevues avec la force africaine régionale de l’Est afin de définir les modalités du cessez-le-feu. Il évoque sa volonté d’établir "un dialogue direct" avec le gouvernement congolais.

