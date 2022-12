https://fr.sputniknews.africa/20221225/rdc-le-m23-accepte-de-se-retirer-de-la-premiere-position-de-kibumba-1057380481.html

RDC: le M23 accepte de se retirer de la première position de Kibumba

RDC: le M23 accepte de se retirer de la première position de Kibumba

Les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) ont annoncé, vendredi, le début de retrait de leurs éléments de la position de Kibumba, située à une vingtaine de... 25.12.2022, Sputnik Afrique

Dans un communiqué publié vendredi matin, le responsable de cette rébellion évoque 'un geste de "bonne volonté" qui résulte de la conclusion des réunions tenues dans la même cité de Kibumba les 12 et 22 décembre entre le M23, les responsables de la force régionale de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) et le mécanisme ad hoc de vérification. Le 23 novembre dernier, un mini-sommet à Luanda en Angola, auquel le président de la RDC Félix Tshisekedi a pris part, a mis en place un calendrier exigeant un cessez-le-feu immédiat et a surtout lancé un ultimatum demandant aux rebelles du M23 de quitter les zones sous occupation afin de permettre une issue diplomatique à la crise en cours. Cette position de Kibumba, porte d'entrée de Goma, va être remise officiellement aux mains de la force régionale de l'EAC qui va à son tour installer sa position dans cette zone, selon le même communiqué. Cette annonce sur le retrait de la rébellion arrive quelques jours après que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU eurent levé à l'unanimité la résolution sur la fin du régime de notification sur l'achat des armes pour la RDC.

