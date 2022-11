https://fr.sputniknews.africa/20221121/une-force-regionale-est-africaine-deployee-en-rdc-pour-imposer-la-paix-selon-le-president-kenyan-1057045826.html

Une force régionale est-africaine déployée en RDC pour "imposer la paix", selon le Président kenyan

Une force régionale est-africaine déployée en RDC pour "imposer la paix", selon le Président kenyan

Commentant la recrudescence des violences à l'est de la RDC, le chef de l'Etat kényan a pointé la nécessité d'"imposer la paix" dans la région. C'est justement... 21.11.2022, Sputnik Afrique

Le président kényan, William Ruto, a annoncé, lundi à Kinshasa, que la force régionale est-africaine en cours de déploiement dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) avait pour mandat d'"imposer la paix" aux groupes armés récalcitrants."C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un contingent d'imposition de la paix", a-t-il ajouté.La Communauté des Etats d'Afrique de l'Est (EAC) a décidé de créer une force régionale pour tenter de ramener la paix dans l'est de la RDC, en proie depuis près de trente ans aux violences de multiples groupes armés.Le Kenya devrait contribuer à cette force à hauteur de 900 hommes, dont les premiers sont déjà arrivés à Goma, chef-lieu du Nord-Kivu sous la menace d'une offensive des rebelles du M23.Et d'ajouter que ce mandat est "d'assurer la paix dans l'est de la RDC et d'imposer la paix à ceux qui veulent à tout prix créer de l'instabilité et de l'insécurité" dans la région.

