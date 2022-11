https://fr.sputniknews.africa/20221113/lest-de-la-rdc-gangrene-par-de-nouveaux-combats-mais-lespoir-de-paix-se-dessine-1056808328.html

L’est de la RDC gangréné par de nouveaux combats, mais l’espoir de paix se dessine

Alors que de nouveaux combats s’étendent dans le Nord-Kivu, près de la ville de Goma en République du Congo, la Communauté des États d'Afrique de l'Est a fixé... 13.11.2022, Sputnik Afrique

De nouveaux combats opposent ce 13 novembre l'armée congolaise aux rebelles du M23 à une vingtaine de kilomètres au nord de la ville stratégique de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), selon l’AFP.La rébellion tutsie du Mouvement du 23 mars (M23), qui a repris les armes fin 2021, avait progressé samedi de quelques kilomètres vers Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu de plus d'un million d'habitants.PourparlersDans ce contexte de hausse des tensions, la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) a annoncé la tenue de pourparlers de paix dans la capitale du Kenya.Tensions dans la régionDepuis près de trois décennies la RDC reste en proie aux attaques de groupes armés.Ces derniers épisodes de violences ont provoqué un regain de tensions entre la RDC et le Rwanda, accusé par Kinshasa depuis le début de l'année de soutien actif à cette rébellion, ce que Kigali dément.Le 9 novembre le parlement kényan a approuvé le déploiement de 900 soldats pour stabiliser l'est la RDC.Selon les Nations unies, 188.000 personnes ont quitté leurs habitations depuis le 20 octobre, soit presque 240.000 déplacés depuis le début de cette crise sécuritaire.

