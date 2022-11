https://fr.sputniknews.africa/20221111/le-kenya-revele-lobjectif-le-cout-et-la-duree-de-lenvoi-de-ses-soldats-en-rdc-1056783152.html

Le Kenya révèle l’objectif, le coût et la durée de l’envoi de ses soldats en RDC

2022-11-11T10:04+0100

2022-11-11T10:04+0100

2022-11-11T10:13+0100

Le Parlement kenyan a approuvé le 10 novembre l’envoi de 900 soldats dans l’est de la République démocratique du Congo, en proie à des violences engendrées par la progression des rebelles du M23 depuis octobre.Cette mission kenyane a pour but d’"imposer la paix" et de "sécuriser" la région, a indiqué Nelson Koech, en tête de la commission parlementaire de la défense, du renseignement et des relations extérieures.Durée et coût de la missionCe déploiement devrait coûter 36,5 millions de dollars pour les six premiers mois, a souligné le député. En cas de prolongement des combats, son coût s’élèverait à plus de 50 millions de dollars par an.Nairobi mène aussi des négociations avec l’Onu et d’autres organisations pour obtenir des financements pour la force de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (EAC), selon M.Koech.L’Onu opère directement en RDC sous forme de mission militaire, la MONUSCO, depuis 1999. Au cœur de la nouvelle escalade dans l’est du pays, le contingent onusien s’est retiré de Rumangabo, siège d'une base de l'armée congolaise, en pleine zone de tensions.Cette ancienne rébellion tutsie, le Mouvement du 23 mars, est jugée terroriste par les autorités congolaises. Elles accusent le Rwanda de les soutenir, ce que celui-ci dément. Les rebelles ont repris les armes fin 2021 et étendu depuis leur emprise dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma. Après des semaines d'accalmie, le M23 est à l'offensive depuis le 20 octobre dans le territoire de Rutshuru, où elle s'est emparée de villes sur un axe routier stratégique desservant Goma.

