"L’Ukraine s’est transformée en une société militaire privée de l’Otan", selon Moscou

"L’Ukraine s’est transformée en une société militaire privée de l’Otan", selon Moscou

L’Ukraine n’est pas autonome dans son conflit militaire avec la Russie car elle accomplit des missions militaires de l’Otan, a déclaré le 13 janvier à New York Vassili Nebenzia, représentant permanent russe auprès de l’Organisation des Nations Unies.Pour appuyer sa déclaration, il est revenu sur les propos émis début janvier par le ministre ukrainien de la Défense. Kiev "effectue la mission de l’Otan sans faire couler leur sang, mais avec la perte du nôtre. C’est pourquoi l’Occident doit nous donner plus d’armes et d’argent", estimait Oleksii Reznikov sur le plateau de la chaîne de télévision ukrainienne 1+1.En outre, Volodymyr Zelensky a refusé toute négociation avec la Russie par un décret acté en septembre, poursuit M.Nebenzia. Dans le même temps, il tente de rejeter sur la Russie la responsabilité de l’absence des pourparlers.Une démarche hypocriteEntre-temps, le Président ukrainien propose d’organiser "un sommet de la paix" avec l’appui de l’Onu, une initiative qui n’est rien d’autre que de l’hypocrisie. Car la présence de la Russie n’y est pas prévue. Comme l’idée des négociations a été abandonnée, la paix serait, selon Kiev, "la capitulation de la Russie qui devrait être constatée par la communauté internationale", suggère M.Nebenzia.Mais la Russie va poursuivre son opération jusqu’à l’élimination de toute les menaces émanant depuis le territoire ukrainien à son encontre et à la population russophone de l’Ukraine, a souligné M.Nebenzia.

