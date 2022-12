https://fr.sputniknews.africa/20221207/tous-les-objectifs-de-loperation-speciale-en-ukraine-seront-atteints-dune-maniere-ou-dune-autre-1057198231.html

"Tous les objectifs de l'opération spéciale en Ukraine seront atteints d'une manière ou d'une autre"

Militaire ou pacifique? Toutes les méthodes seront utilisées par Moscou pour défendre ses intérêts si Kiev et l'Occident ne reviennent pas à la raison, selon... 07.12.2022, Sputnik Afrique

L'objectif de transformer l'Ukraine en un État normal et de bon voisinage sera atteint soit pacifiquement, soit militairement a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu le 6 décembre.La responsabilité de Kiev et de l’OccidentSelon lui, le régime de Zelensky est responsable du fait que les civils ukrainiens souffrent des actions "irréfléchies de leurs dirigeants vassaux de l’Occident déterminés à vaincre la Russie sur le champ de bataille".En conclusion, M.Nebenzia a noté que Moscou défendrait ses intérêts avec toutes les méthodes à sa disposition "jusqu’à ce que Kiev et l’Occident commencent enfin à voir clair".

