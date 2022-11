https://fr.sputniknews.africa/20221124/le-representant-russe-a-lonu-explique-les-frappes-contre-des-infrastructures-ukrainiennes-1057072312.html

Le représentant russe à l’Onu explique les frappes contre des infrastructures ukrainiennes

Le représentant permanent de la Russie auprès de l’Onu Vassili Nebenzia a expliqué pourquoi la Russie ciblait des infrastructures ukrainiennes.Selon lui, un des objectifs de l’opération militaire spéciale russe en Ukraine consiste à torpiller la capacité de combat de l’armée ukrainienne qui menace la sécurité et l’intégrité territoriale de la Russie.Pour y parvenir, la Russie utilisera la force armée "tant que le régime de Kiev n’opte pas pour une position réaliste afin de pouvoir négocier et de tenter de régler les problèmes qui ont forcé" Moscou à entamer son opération militaire.Risque de revente d’armes à des criminelsEntre-temps, l’agence britannique NCA, spécialisée dans la lutte contre le crime organisé, avertit que l’aide militaire fournie à l’Ukraine par l’Occident pourrait se retrouver entre les mains de gangs criminels ou de terroristes.Un tel scénario suscite une vive préoccupation en Europe.La Russie a à plusieurs reprises déclaré qu’une partie importante des armes fournies à l’Ukraine par les pays occidentaux tombe entre les mains de terroristes ou est volée.L’Ukraine sans électricitéMercredi 23 novembre, l’alerte aérienne a été déclenchée sur tout le territoire de l’Ukraine. Kiev, Kharkov, Khmelnitski, Nikolaïev, Lvov et la partie de la région de Zaporojié contrôlée par l’Ukraine sont partiellement restés sans électricité.Les trois centrales nucléaires ukrainiennes ont été coupées du réseau électrique.Des coupures de courant ont été annoncées par les autorités de la région d’Odessa, de Kiev et de Lvov.Ce jeudi 24, le ministère ukrainien de l’Énergie a fait savoir que l’approvisionnement électrique des infrastructures critiques avait été rétabli.

