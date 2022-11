https://fr.sputniknews.africa/20221119/ca-na-que-trop-tarde-un-ex-secretaire-americain-au-tresor-appelle-a-negocier-sur-lukraine--1057031200.html

"Ça n’a que trop tardé", un ex-secrétaire américain au Trésor appelle à négocier sur l’Ukraine

Des pourparlers doivent avoir lieu entre la Russie et l’Ukraine pour suspendre les hostilités, a estimé Steven Mnuchin, ancien secrétaire américain au Trésor... 19.11.2022, Sputnik Afrique

La lassitude liée au conflit ukrainien semble de plus en plus prégnante côté américain et des voix s’élèvent pour demander des pourparlers. Steven Mnuchin a ainsi jugé qu’il était grand temps pour les deux parties de se remettre à la table des négociations, lors d’un sommet international à Los Angeles.L’ancien pilier de l’administration Trump a admis fonder beaucoup d’espoir dans la récente rencontre entre les Présidents chinois et américain, en marge du G20.Le responsable a par ailleurs souligné que l’Europe ressentirait les effets de la crise économique et énergétique encore longtemps, quel que soit l’issue du conflit. L’Allemagne sera particulièrement touchée, du fait de sa dépendance aux hydrocarbures russes, a-t-il précisé.Les États-Unis lassés de la guerre?Les appels aux pourparlers se sont multipliés ces dernières semaines aux États-Unis. La question des financements adressés à Kiev a même polarisé les élections de mi-mandat. Certains Républicains ont demandé à ce que l’aide accordée soit conditionnée à des obligations de pourparlers, comme l’expliquait récemment à Sputnik l’essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic.En Europe, les opinions publiques commencent aussi a montré des signes de lassitudes. Plusieurs manifestations appelant à mettre fin aux hostilités ont eu lieu ces dernières semaines, en Allemagne ou en République Tchèque.

